В «Нафтогазе» рассказали о выгоде покупки российского газа в Европе

НАК «Нафтогаз» сэкономила 1,3 миллиарда долларов, покупая газ в Европейском Союзе. Об этом на пресс-конференции заявил главный коммерческий компании Юрий Витренко, передает Liga.net.

«Экономия Нафтогаза от импорта природного газа из ЕС вместо закупки у Газпрома по начальной, непересмотреной контрактной цене, составила 1,3 миллиарда долларов», — отметил Витренко.

В «Нафтогазе» отметили, что рынок газа все еще дефицитный. Только в октябре компания должна импортировать около 600 миллионов кубометров газа.

По данным Укртрансгаза, за январь-август Украина импортировала из стран ЕС 6,9 миллиардов кубометров газа, что на 2,5 миллиардов кубов меньше, чем за этот период в прошлом году. Наибольшие объемы были импортированы газотранспортным коридором из Словакии — 4,3 миллиарда кубов (-39%), а также из Венгрии — 2,1 миллиарда кубов (+40%) и Польши — 0,5 миллиарда кубов (-38%).

С 8 апреля по 22 сентября запасы в хранилищах возросли в 2,1 раза — с 7,4 миллиарда кубометров до 15,8 миллиарда кубометров.

Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года.