Трамп снова потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп во время выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке потребовал от ОПЕК прекратить поднимать цены на нефть.
«Мы хотим, чтобы они прекратили поднимать цены. Мы хотим, чтобы они начали снижать цены на нефть. Мы не будем больше смиряться с этими ужасными ценами», — сказал американский лидер.
Также Трамп заявил, что страны ОПЕК «рвут на части остальной мир». Американский лидер заметил, что это ему не нравится. «Мы защищаем многие эти страны ОПЕК впустую, а они используют нас и дают нам высокие цены на нефть. Нехорошо», — заметил президент США.
Напомним, что Трамп 20 сентября уже призывал ОПЕК снизить цены на нефть. Он пояснил, что США защищают страны Ближнего Востока, которые «не будут в безопасности» без Вашингтона. «Несмотря на это, они продолжают добиваться повышения цен на нефть!» — заметил американский лидер.
Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне во вторник выросла на 1,01% и достигла уровня $82,01 за баррель.
В последний раз стоимость барреля нефти этого сорта превышала отметку $82 12 ноября 2014 года.
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