Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп в Twitter потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.
"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании ценами, на что саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех заявлял, что ни ОПЕК, ни каждая из стран в отдельности не считают своей целью установление конкретной цены на нефть.
Нефтяные котировки пошли вверх в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+, которое позволило уменьшить предложение на рынке. Весной этого года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана - третьего производителя нефти в ОПЕК.
Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Комитет наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для «балансировки рынка» решения.
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