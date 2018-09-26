В Кабмине рассказали, как безработному получить субсидию

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, как безработные могут получить субсидии. Соответствующее видео-обращение опубликовано на сайте Минсоцполитики.
По его словам, для назначения субсидии безработному единый социальный взнос нужно оплатить только за три месяца, за которые берутся доходы для расчета размера субсидии.
«То есть для „зимней“ субсидии социальный взнос должен быть оплачен за любые три месяца 1-2 кварталов 2018 года до момента подачи документов в управление социальной защиты», — сказал министр.
«Если Вас заставляют подписать годовой договор на уплату ЕСВ, ссылайтесь на статью 10 Закона Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“. Она гарантирует право на единовременную уплату ЕСВ», — пояснил Рева.
«И если вы подали заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования, орган доходов и сборов в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления обязан заключить договор о добровольном участии соответствии с типовым договором», — добавил министр.
Он напомнил, что уплата ЕСВ отображается в базе данных Пенсионного фонда и этот период засчитывается гражданам в страховой стаж.
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