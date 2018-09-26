Назван смартфон с самым лучшим дисплеем

Исследовательская компания Display Mate, занимающаяся тестированием, оценкой и калибровкой дисплеев назвала iPhone XS Max смартфоном с лучшим экраном.

Флагман Apple получил от экспертов максимальный балл. Дисплей гаджета показал рекордные результаты в «абсолютной точности цвета», «видимом разрешении экрана», «яркости и контрастности в полноэкранном режима для OLED-смартфонов» и в нескольких других категориях.

До выхода iPhone XS Max лучшей моделью на рынке по данному критерию был Samsung Galaxy Note 9.