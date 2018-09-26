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И.о. председателя ГФС Александр Власов: Программа «Деньги» телеканала «1+1» готовит очередную порцию грязи о таможне

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И.о. председателя ГФС Александр Власов: Программа «Деньги» телеканала «1+1» готовит очередную порцию грязи о таможне

Программа «Деньги» журналиста Александра Дубинского, выходящая на телеканале «1+1» готовит сюжет о работе таможни, который может содержать недостоверную и искаженную информацию. Об этом сообщил и.о. главы ГФС Украины Александр Власов.

«Пообщался с журналистами „Интерфакс-Украина“ и откровенно ответил на все вопросы, которые поднимались в СМИ после моего назначения на должность и.о. председателя ГФС: о похищении контейнеров, борьбе с контрабандой, планах и задачах. Кстати, сегодня ГФС в тестовом режиме запустила E-Receipt. Но я не рассчитываю, что мои ответы поставят точку на спекуляциях и безосновательных обвинениях. Работа на Одесский таможне приучила — чем больше перекрываем теневых схем, чем больше собираем поступлений в бюджет, тем более мощными и циничными становятся „заказные“ атаки в СМИ. В последнее время наиболее активной в распространении фейков оказалась программа „Деньги“ телеканала „1+1“. Характерный заказной стиль работы ее „журналистов“ — не брать комментарии или если и записывать их, то вырывать фразу из контекста, не интересоваться мнением второй стороны, не принимать во внимание официальную информацию и объяснения, что полностью противоречит принципам объективной журналистики. Я так понимаю, что в ближайшее время они готовят очередную порцию грязи. Причины поняты. Результаты войны с контрабандой, которую объявил премьер, очень больно бьют по интересам определенных бизнес групп. Сегодня ежедневные платежи от таможни вышли на уровень 1,8 млрд. грн. Это в среднем на полмиллиарда больше, чем до начала кампании», — отметил Власов.

По словам руководителя ГФС, ни сотрудники, ни руководство службы не будут и в дальнейшем молча наблюдать за грязной и заказной информационной компанией.

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«Терпеть заказные, лживые сюжеты дальше не хочу. Сотрудники ГФС, против которых будут выходить заказные материалы, будут в судебном порядке требовать официального опровержения каждого слова неправды», — подчеркнул Власов.

ГФС, Александр Дубинский, Александр Власов
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