Глава ГФС после указания Зеленского написал заявление об увольнении, но не то

И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook.

«Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы», — отметил Власов.

Он добавил, что в понедельник направит заявление в Кабинет министров.

В то же время, как отмечает журналист Евгений Плинский, это заявление — «очередная попытка Власова, Продана и Гройсмана обмануть Зеленского».

«Дело в том, что официально Власов — начальник Одесской таможни и должность и.о. Главы ГФС выполнял лишь временно. Своим заявлением он просит освободить его от выполнения обязательств Главы ГФС что означает его автоматическое возвращение в Одессу, где он продолжит контролировать схемы крупнейшей таможни страны в интересах «Винницкой шайки-лейки», — написал журналист.

Напомним, в субботу в Одессе президент Владимир Зеленский призвал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке за невыполнение договоренностей об увольнении глав четырех таможен.