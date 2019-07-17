Камин уволил Власова с должности и.о. главы ГФС

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано — сегодня решение одобрено», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.