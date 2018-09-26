Украина высылает консула Венгрии

Украина вышлет венгерского консулат в ближайшее время, если Венгрия сама так и не отзовет его. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН.

«Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой», — пообещал Климкин, которого цитирует ТАСС.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что в ходе встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто им не удалось достичь соглашений по ключевым вопросам.

«Встреча была очень непростая, по ряду вопросов будем работать дальше, по ключевым вопросам мы не достигли соглашения. И я так понимаю, мы не можем достичь соглашения, поскольку у нас принципиально разное видение, как помогать венгерской общине. Но я вновь сказал господину Сийярто, что я очень привержен, чтобы помочь именно нашей венгерской общине», — сказал он по итогам встречи.