Климкин предупредил венгров, что украинизация это навсегда

Украина не пересмотрит принятое образовательное законодательство и не откажется от намерений принести «больше Украины» на Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в Ужгороде после встречи с представителями и председателем общества венгров Украины, сообщает «Европейская правда».

«Дороги у нас нет, в том числе по (языку) образования», — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что несмотря на это, речь не идет об ассимиляции венгерского меньшинства. «Никто не хочет ассимиляции, никто не хочет чтобы венгры были „менее венграми“. Они должны оставаться венграми, но получить дополнительные шансы, которые дает знание украинского языка, знание страны, в которой они живут», — пояснил министр.

Климкин добавил, что речь не идет о полном переводе образования на украинский, значительная часть предметов и в дальнейшем будут читать на венгерском языке: «Речь идет о лучшем преподавании украинского языка, а также об ограниченном круге предметов украиноведческого направления».

Напомним, что 4 октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о государственном языке в Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал языковой закон, заявив, что он является частью частью антивенгерской кампании в Украине. Сийярто также пообещал не снимать «блокаду» евроинтеграционных устремлений Украины.