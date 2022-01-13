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Берлускони выдвинут кандидатом в президенты Италии

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Берлускони выдвинут кандидатом в президенты Италии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони остается единственным кандидатом в президенты страны от правоцентристских партий. Об этом заявил в четверг лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Правоцентристы единодушно и убежденно поддерживают Берлускони и не принимают идеологические запреты со стороны левоцентристов», — приводит его слова агентство ANSA. Заявление сделано на фоне публикаций о том, что Сальвини и его сторонники пытаются найти альтернативную кандидатуру.

Тема предстоящих выборов главы государства после истечения срока мандата в начале февраля Серджо Маттареллы — центральная в политической жизни страны. Голосование в парламенте должно начаться 24 января на совместном заседании обеих палат с участием губернаторов и делегатов от областей. Согласно принятой практике, в ходе тайного голосования его участники пишут имя претендента, формально в президенты никто не баллотируется. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%).

Как правило, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий, поскольку в итальянском парламенте практически не было прецедентов устойчивого большинства, а правительство работает на основе поддержки коалиций.

В данный момент правящая коалиция, на которую опирается правительство Марио Драги, включает обычно оппозиционные друг другу партии, поскольку была создана для преодоления кризиса. Правый центр в ней представлен «Лигой» и партией Берлускони «Вперед, Италия». Находясь в оппозиции, к правоцентристскому крылу относится партия Джорджи Мелони «Братья Италии». Однако голосов всех сторонников правых в обеих палатах может не хватить для избрания Берлускони в президенты.

Известно, что 85-летний политик, ныне евродепутат, хотел бы завершить свою карьеру на посту президента. Однако его кандидатуру категорически не принимают две другие правящие партии — Демократическая и «Движение «5 звезд», которые на протяжении всей своей политической истории осуждали и боролись с «берлусконизмом».

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В СМИ в качестве возможных претендентов в президенты называются до двух десятков политиков. В частности, среди них бывший премьер-министр и ныне еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, бессменный парламентарий, бывший соратник Берлускони Пьерфердинандо Казини, а также бывший министр иностранных дел Италии в правительстве Берлускони Франко Фраттини. Многие ратуют за избрание президентом женщины. И наиболее вероятной кандидатурой называют нынешнего министра юстиции Марту Картабью.

Италия, Сильвио Берлускони
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