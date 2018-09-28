СБУ предупредила об угрозе энергосистеме Украины из-за «зеленой энергетики»

Служба безопасности заявляет о возможности дестабилизации работы энергосистемы Украины из-за ненадлежащего выполнения должностными лицами «Укрэнерго» своих обязанностей. Об этом говорится в обращении главы СБУ Василия Грицака к премьеру Владимиру Гройсману, которое обнародовала ЭП.

Как отмечается, СБУ получила информацию о предпосылках к дестабилизации устойчивой работы энергосистемы Украины, возникших вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами НЭК «Укрэнерго» своих обязанностей.

«В частности, зафиксирована тенденция к росту темпов присоединения к энергосистеме Украины объектов возобновляемой энергетики (далее — ОВЭ), прежде всего в южных областях и на территории так называемого «Острова Бурштынской ТЭС», — говорится в письме.

«При этом, общий прирост мощности ОВЭ по Украине за последние 9 месяцев составляет более 2 800 МВт. В то же время вопреки интересам государства в течение 2017-2018 годов руководителями „Укрэнерго“ осуществлялась выдача и согласование технических условий на присоединение к электросетям объектов возобновляемой энергетики», — отмечается в обращении.

При этом, сообщается в письме, это осуществлялось без учета реального состояния распределения потоков э/э, устойчивости генераторов АЭС/ТЭС, а также реальных потребностей реконструкции и модернизации оборудования.

«Указанные темпы роста ОВЭ, без выполнения мероприятий по внедрению систем прогнозирования и управления этих генерирующих мощностей, определяющих существование нерешенной проблемы балансов мощности и энергии ОЭС Украины, а также надежности работы отдельных энергорайонов энергосистемы Украины», — отмечается в обращении.

С учетом вышесказанного рекомендуется дать поручение Минэнерго о проведении проверки правомерности действий должностных лиц «Укрэнерго» в ходе выдачи условий на присоединение к электрическим сетям.

«Также рекомендуется поручить „Укрэнерго“ провести анализ состояния выполнения договоров присоединения объектов ОВЭ, технической обоснованности выданных в 2016-2018 годах условий на присоединение, в том числе в части анализа их влияния на устойчивость работы генераторов электростанций гарантированной мощности», — говорится в письме.

В течение последних трех лет в украинскую альтернативную энергетику инвестировали более 1,1 миллиарда евро.