Число погибших в результате землетрясения в Индонезии продолжает расти

Число жертв землетрясения на острове Сулавеси возросло до 48 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает новостной портал Detik.
«На данный момент есть информация о 48 погибших, однако, ожидаем, что число жертв будет расти, поскольку сообщения с некоторыми районами прервано», — признал чиновник.
По его словам, «ранения получили более 350 человек, разрушены сотни жилых помещений, в том числе гостиницы в городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси). Сильные толчки также привели к закрытию международного аэропорта в этом городе, поскольку частично была разрушена взлетно-посадочная полоса. Тем не менее два военно-транспортных самолета «Геркулес» доставили в район бедствия предметы первой необходимости.
В свою очередь согласно данным агентства France Press общее число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу, после чего возникло цунами, высота волн достигала 2 м.
Примерно два месяц назад на острове Ломбок произошло несколько землетрясений, в результате чего более 500 человек погибли, несколько тысяч получили ранения, еще сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома и разместиться во временных укрытиях. По предварительным данным, экономический ущерб оценивается в $348 млн.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016