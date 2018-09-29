Число погибших в результате землетрясения в Индонезии продолжает расти

Число жертв землетрясения на острове Сулавеси возросло до 48 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает новостной портал Detik.

«На данный момент есть информация о 48 погибших, однако, ожидаем, что число жертв будет расти, поскольку сообщения с некоторыми районами прервано», — признал чиновник.

По его словам, «ранения получили более 350 человек, разрушены сотни жилых помещений, в том числе гостиницы в городе Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси). Сильные толчки также привели к закрытию международного аэропорта в этом городе, поскольку частично была разрушена взлетно-посадочная полоса. Тем не менее два военно-транспортных самолета «Геркулес» доставили в район бедствия предметы первой необходимости.

В свою очередь согласно данным агентства France Press общее число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу, после чего возникло цунами, высота волн достигала 2 м.

Примерно два месяц назад на острове Ломбок произошло несколько землетрясений, в результате чего более 500 человек погибли, несколько тысяч получили ранения, еще сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома и разместиться во временных укрытиях. По предварительным данным, экономический ущерб оценивается в $348 млн.