ДТЭК Ахметова реструктуризировал 217 миллионов долларов долга

«ДТЭК Энерго» в сентябре завершил реструктуризацию 217 млн долларов банковского долга на условиях реструктуризации займов, достигнутых в 2017 году, в результате чего 67 млн долларов было конвертировано в еврооблигации, а 150 млн долларов — в банковский долг.

Об этом говорится в полугодовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, показатель отношения чистого долга к EBITDA энергохолдинга «ДТЭК Энерго» в первом полугодии 2018 года снизился до 1,96 с 2,44 на конец 2017 года, а долг компании на 30 июня составлял 2,194 млрд долларов.

Как сообщалось, «ДТЭК Энерго» январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.

«ДТЭК Энерго» в 2017 году получило убыток 2,9 млрд гривен, а выручка за прошлый год составила 141,738 млрд гривен.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие «роттердамской» формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.

«ДТЭК Энерго» — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.