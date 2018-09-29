ДТЭК Ахметова реструктуризировал 217 миллионов долларов долга

«ДТЭК Энерго» в сентябре завершил реструктуризацию 217 млн долларов банковского долга на условиях реструктуризации займов, достигнутых в 2017 году, в результате чего 67 млн долларов было конвертировано в еврооблигации, а 150 млн долларов — в банковский долг.
Об этом говорится в полугодовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, показатель отношения чистого долга к EBITDA энергохолдинга «ДТЭК Энерго» в первом полугодии 2018 года снизился до 1,96 с 2,44 на конец 2017 года, а долг компании на 30 июня составлял 2,194 млрд долларов.
Как сообщалось, «ДТЭК Энерго» январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.
«ДТЭК Энерго» в 2017 году получило убыток 2,9 млрд гривен, а выручка за прошлый год составила 141,738 млрд гривен.
Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».
Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго», стали продавать электроэнергию дороже.
После введения в действие «роттердамской» формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.
«ДТЭК Энерго» — операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016