Более 60% украинцев поддерживают возвращение Донбасса дипломатическим методом, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко исключил сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса с помощью силы. Об этом он заявил во время выступления в Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает прес-служба президента.
Порошенко рассказал, что ознакомился с результатами опроса общественного мнения относительно оптимальной стратегии возвращения оккупированных территорий.
«Только 5% высказываются за военное наступление и возвращение силой. И думаю, что ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный времен первой и второй чеченской войны. Путинский сценарий нам не нужен. Украина не Россия», — заявил он.
Порошенко также выступил против изоляции оккупированных территорий, напомнив о негативных примерах Приднестровья и Абхазии.
«Как президент и Верховный главнокомандующий точно разделяю позицию большинства граждан — 60%, в Харьковской области таких более 72%, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование (конфликта на Донбассе — ред.)», — подчеркнул президент.
Также сегодня Порошенко заявлял, что Украина, США, Франция и Германия готовы внести совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе.
Добавим, президент Украины заявлял, что Организация объединенных наций признает Россию государством, которое оккупирует украинскую территорию. Об этом говорится в резолюциии по Крыму, в принятии которой президент не сомневается.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016