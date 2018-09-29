Более 60% украинцев поддерживают возвращение Донбасса дипломатическим методом, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко исключил сценарий возвращения оккупированных территорий Донбасса с помощью силы. Об этом он заявил во время выступления в Национальной академии правовых наук в Харькове, сообщает прес-служба президента.

Порошенко рассказал, что ознакомился с результатами опроса общественного мнения относительно оптимальной стратегии возвращения оккупированных территорий.

«Только 5% высказываются за военное наступление и возвращение силой. И думаю, что ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк в Грозный времен первой и второй чеченской войны. Путинский сценарий нам не нужен. Украина не Россия», — заявил он.

Порошенко также выступил против изоляции оккупированных территорий, напомнив о негативных примерах Приднестровья и Абхазии.

«Как президент и Верховный главнокомандующий точно разделяю позицию большинства граждан — 60%, в Харьковской области таких более 72%, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование (конфликта на Донбассе — ред.)», — подчеркнул президент.

Также сегодня Порошенко заявлял, что Украина, США, Франция и Германия готовы внести совместную резолюцию о миротворцах на Донбассе.

Добавим, президент Украины заявлял, что Организация объединенных наций признает Россию государством, которое оккупирует украинскую территорию. Об этом говорится в резолюциии по Крыму, в принятии которой президент не сомневается.