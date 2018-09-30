«Альтернатива для Германии» вышла на второе место в опросах

Газета «Bild am Sonntag» в воскресенье опубликовала рейтинг популярности немецких политических партий. Консервативный блок Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера (ХДС/ХСС) сохранил лидерство с 27 процентами голосов.

Правая партия «Альтернатива для Германии» опередила Социал-демократическую партию Германии. Теперь у «АдГ» 17 процентов. СДПГ отстает на один процентный пункт.

По данным социологов из службы Emnid, у «зеленых» — 15 процентов, а у левых и либералов по 11 и 10 процентов голосов соответственно.

Персональная популярность Меркель за год упала на 7 процентов. Федерального канцлера поддерживают 48 процентов опрошенных.