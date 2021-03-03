Контрразведка ФРГ подозревает «Альтернативу для Германии» в правом экстремизме

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка, BfV) подозревает «Альтернативу для Германии» (АдГ) в правом экстремизме и отныне сможет вести тайную слежку за членами этой партии.

Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, ведомство официально признало, что деятельность всей партии вызывает подозрения в правом экстремизме. Это дает контрразведке широкие возможности для слежки за ее членами. Основанием послужил примерно 1000-страничный доклад BfV для внутреннего пользования, в котором собраны предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка.