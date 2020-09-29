Россияне остановили работу паромной переправы в Керчи

Керченская паромная переправа приостановила работу, сообщили российским СМИ в пресс-службе ее оператора — компании «АнРуссТранс».
«Вчера был последний рейс грузового парома, который перевез три вагона. Это сугубо экономическая ситуация. После открытия Крымского моста у компании стали снижаться заказы на грузовые и пассажирские перевозки», — заявили представители перевозчика.
Сейчас у «АнРуссТранс» нет средств, чтобы содержать порт «Крым» и обслуживать его инфраструктуру, поэтому он будет закрыт. У оператора остались рабочие суда, однако на них нет спроса.
«Пассажирский паром за два года не совершил ни одного рейса. Он обслуживается и готов выйти в рейс в любое время, но пассажиров нет. Грузовые тоже. Как только будут заказы, мы готовы их перевозить, но заказов нет, и будут ли, не известно», — пояснили в компании.
В связи с этим «АнРуссТранс» на неопределенное время приостановил работу переправы. В компании не исключили как возвращение к работе, так и продажу судов.
Проблемы Керченской переправы связаны с открытием Крымского моста в мае 2018 года — тогда было запущено легковое и грузовое автомобильное сообщение между аннексированным полуостровом и Россией. В 2019 году по Крымскому мосту пустили поезда.
После окончательного открытия моста оператор Керченской паромной переправы сообщал о намерении сократить часть сотрудников из-за падения спроса. Также компания анонсировала сокращение числа рейсов через пролив.
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