Цена нефти марки Brent достигла уровня 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,54% и по состоянию на 18:29 по Киеву составила $84,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $84 за баррель 10 ноября 2014 года.