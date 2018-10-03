Регуляторная служба инициирует разработку цивилизованных процедур экоконтроля в морпортах

Государственная регуляторная служба Украины (ГРС) планирует обратиться к Кабинету министров с предложением срочно инициировать разработку и принятие нормативно-правовых документов по упорядочиванию процедуры экологического контроля в морских торговых портах Украины.

«Необходимо активно включиться в изменение законодательства. Плюс нужно проработать, каким образом мы можем остановить беспредел в портах», — сказала глава ГРС Ксения Ляпина по итогам встречи с представителями бизнеса и госчиновниками относительно ситуации с экологическим контролем в морпортах.

По ее словам, необходимость их принятия обусловлена как участившимися жалобами бизнеса на злоупотребления чиновников экоинспекции, так и принятием законопроекта № 7010, который предусматривает перераспределение полномочий госорганов в этой сфере. В частности, функция радиологического контроля передается Госпогранслужбе.

«Экологические службы в морпортах пользуются несовершенством законодательства, выстраивают схемы для незаконного обогащения. От этого страдают суда и грузоотправители, растет стоимость фрахта, происходят задержки с отгрузкой», — сказал Александр Каленков, президент «Укрметаллургпрома» в ходе заседания рабочей группы в Госрегуляторслужбе во вторник.

По его словам, с 2015 год порядок отбора проб балластных вод не урегулирован никакими законодательными актами.

«Должен быть соответствующий приказ Минэкологии. Но экологи пользуются внутренними, неюстированными нормами. Как результат, эта проверка используется как рычаг для невыпуска суда из порта.

«Создавалась коррупционная ситуация. Теперь радиологический контроль доверили Госпогранслужбе. Но должен быть разработан порядок взаимодействия с АМПУ в соответствии с мировой практикой. Также нужно разработать порядок отбора проб и начисления штрафов», — подчеркнул он.

Глава «Укрметаллургпрома» также констатировал, что до принятия этих подзаконных актов необходимо прекратить практику действия экологических чиновников в морпортах по своему усмотрению.