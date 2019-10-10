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«Месть за позицию»: Ляпина прокомментировала свое увольнение

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«Месть за позицию»: Ляпина прокомментировала свое увольнение

О том, что Кабинет министров Украины уволил главу Государственной регуляторной службы Ксению Ляпину, она сама узнала из Фейсбука. Свое увольнение Ляпина считает местью за позицию. Об этом она заявила в комментарии OBOZREVATEL.

"Я узнала о своем увольнении из Фейсбука Милованова (министра экономики Тимофея Милованова. – Ред.). Никаких предварительных разговоров со мной конкретно о моем увольнении не было. И никаких сообщений о подготовке документов тоже не было. Фактически, формальной информации у меня пока нет – только, собственно, пост Милованова. Это выглядит как попытка отомстить за мою независимую позицию. Что ж, это их право. Они это сделали, значит, они выбрали такую политику", - отметила Ляпина.

Она убеждена: ее действия и заявления на должности председателя Государственной регуляторной службы не нравились новой власти. И назвала наиболее острые вопросы, по которым позиция ДРС резко отличалась от позиции правительства, среди которых – увеличение налоговой нагрузки на бизнес и критика земельной реформы.

"Это связано со всеми моими действиями и заявлениями с момента назначения. С моей неподдержкой антифоповских законов с кассовыми аппаратами и кэшбеком. С моей неподдержкой законопроекта 1210, где, собственно, усиливается позиция налоговиков и вводится режим дискреции и полной их личной безответственности, что ухудшит ситуацию в бизнесе. С моей неподдержкой того варианта закона о рынке земли, который выработало и без согласования запустило Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства. Мы написали о рисках, которые он за собой тянет. И так можно еще долго перечислять", - отметила Ляпина.

Она также убеждена: в планах действующей власти – не просто избавление от отдельных людей, а полный пересмотр регуляторной политики в стране.

"По всем вопросам, где мы видели риски и негативы влияния на экономику - мы этого не скрывали. Как, собственно говоря, и должны были поступать. Как видите, у них планы значительно шире - пересмотреть вообще всю структуру регуляторной политики, потому что она им очень сильно мешает. Потому что при моем руководстве или под управлением другого независимого человека, этот орган системно будет выполнять функцию сообщения об имеющихся рисках. А это, очевидно, правительство не удовлетворяет", - подчеркнула Ляпина.

Она также заверила: несмотря на увольнение будет продолжать делать то, что делала в должности председателя ДРС – защищать интересы бизнеса. Только отныне – уже без властных полномочий.

Напомним, 9 октября на Фейсбук-странице министра экономики Тимофея Милованова появилось сообщение о том, что Кабинет министров Украины уволил с занимаемой должности председателя ГРС Ксению Ляпину. Причины увольнения Милованов не указал, но к своему посту приложил скриншот новости на одном из интернет-ресурсов с цитатой Ляпиной о том, что высказывания министра экономики отпугивают инвесторов и предпринимателей.

Милованов также сообщил, что в.и.о.председателя Госрегуляторной службы назначен Мирошниченко.

Ксения Ляпина, Тимофей Милованов
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