Рекламу Сытника в метро размещал замглавы фракции БПП Березенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что к рекламе в столичном метрополитене с его изображением причастен заместитель председателя депутатской фракции партии «БПП» народный депутат Сергей Березенко. Об этом Сытник заявил 3 октября во время заседания Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции ВР.

По словам Сытника, причиной этого стала направленное в НАБУ подозрение в отношении первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.

«Недавно, в рамках уголовного производства по заявлению журналиста Дмитрия Гнапа, который выдал переписку господина Онищенко с отдельными народными депутатами. В рамках этого производства были вызваны на допрос некоторые депутаты, в том числе нардеп Березенко, который отвечает за внешнюю рекламу. Пожалуй, я единственный чиновник, который был так прорекламирован бесплатно», — заявил Сытник.

Директор НАБУ добавил, что считает акции, которые, по словам Сытника, организовывал под НАБУ Павел Демчина, «чрезвычайно грязными».

«Считаю такие шаги Демчины чрезвычайно грязными. Все же защищаться нужно в более цивилизованный способ, а не путем собрания титушек или людей, которые даже не знают, что такое НАБУ и почему они там стоят», — сказал он.

Напомним, что 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: «Я разоблачу топ-коррупционеров».

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ему неизвестно, кто разместил рекламу, и назвал ее «типичной провокацией».

НАБУ расследует возможное незаконное обогащения и злоупотребления служебным положением главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчины.

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