Рекламу Сытника в метро размещал замглавы фракции БПП Березенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что к рекламе в столичном метрополитене с его изображением причастен заместитель председателя депутатской фракции партии «БПП» народный депутат Сергей Березенко. Об этом Сытник заявил 3 октября во время заседания Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции ВР.
По словам Сытника, причиной этого стала направленное в НАБУ подозрение в отношении первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины.
«Недавно, в рамках уголовного производства по заявлению журналиста Дмитрия Гнапа, который выдал переписку господина Онищенко с отдельными народными депутатами. В рамках этого производства были вызваны на допрос некоторые депутаты, в том числе нардеп Березенко, который отвечает за внешнюю рекламу. Пожалуй, я единственный чиновник, который был так прорекламирован бесплатно», — заявил Сытник.
Директор НАБУ добавил, что считает акции, которые, по словам Сытника, организовывал под НАБУ Павел Демчина, «чрезвычайно грязными».
«Считаю такие шаги Демчины чрезвычайно грязными. Все же защищаться нужно в более цивилизованный способ, а не путем собрания титушек или людей, которые даже не знают, что такое НАБУ и почему они там стоят», — сказал он.
Напомним, что 1 октября на ситилайтах столичного метрополитена разместили изображение Сытника с надписью: «Я разоблачу топ-коррупционеров».
Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ему неизвестно, кто разместил рекламу, и назвал ее «типичной провокацией».
НАБУ расследует возможное незаконное обогащения и злоупотребления служебным положением главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павла Демчины.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016