Прокуратура вручила подозрение мэру Черкасс

Городскому голове Черкасс в четверг объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 351 Уголовного кодекса (препятствование деятельности народного депутата и депутата местного совета), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Досудебное расследование установило, что городской голова Черкасс, который, согласно законодательству, возглавляет Черкасский городской совет, умышленно, вопреки интересам местного самоуправления, создал искусственные препятствия в работе депутатов этого горсовета.

Речь идет о том, что мэр Черкасс, хоть и подписал распоряжение о переносе продолжения работы 56 пленарного заседания 2 сессии горсовета на утро 23 августа (о чем были проинформированы все депутаты и структурные подразделения городского совета), однако не продолжил работу этого заседания.

«Вместо этого, с целью создания препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета 22.08.2018, находясь в г.Канев, то есть не по месту нахождения территориальной громады Черкасс и ее жителей, не доводя в установленном порядке к сведению должностных лиц отдела по вопросам работы Черкасского городского совета, депутатов и руководителей структурных подразделений совета, городской голова Черкасс объявил ... о распоряжении о созыве 57 внеочередного заседания 2 сессии Черкасского городского совета по рассмотрению отраслевых и земельных вопросов в 15 часов 22.08.2018 в помещении музея имени Тараса Шевченко на Чернечей горе в г.Канев», — говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, мэр Черкасс не проинформировал членов территориальной громады, представителей СМИ и не сообщил в определенные законодательством сроки всем местным депутатам.

Городской голова, председательствуя, провел внеочередную сессию горсовета, которая длилась около 30 минут, тем самым «создал искусственные препятствия в работе значительного количества депутатов, не обеспечив их присутствие, а также лишил последних возможности реализовать предоставленные законом полномочия представлять на сессии Черкасского городского совета интересы своих избирателей и соответствующие партийные организации, принимать важные для громады Черкасс решения, голосовать, вносить предложения, изменения и поправки в решения».

В прокуратуре подчеркнули, что своими действиями подозреваемый вопреки интересам местного самоуправления безосновательно нарушил фундаментальное право гласности в деятельности территориальной громады во время проведения внеочередной сессии.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Городским головой Черкасс является Анатолий Бондаренко.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в соцсети Фейсбук, что Бондаренко «под видом празднования собрал „правильных“ депутатов в Каневе, которые зашли в зал музея и провозгласили себя сессией Черкасского горсовета».

По информации генпрокурора «более 20 „неправильных“ депутатов никто даже не оповестил».

При этом, как сообщил Луценко, во время объявления подозрения мэр Черкасс отказался выходить из автомобиля, который оформлен на его брата. «Так что есть ощущение, что это — не последнее подозрение этому служебному лицу», — отметил генпрокурор.