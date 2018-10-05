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Беларусь может помиловать украинца, обвиненного в шпионаже

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Беларусь может помиловать украинца, обвиненного в шпионаже

Беларусь рассматривает вопрос о помиловании украинского гражданина Павла Шаройко, обвиненного в шпионаже, заявил в пятницу глава КГБ республики Валерий Вакульчик.

«Рассматривается вопрос о помиловании Шаройко», — сказал Вакульчик журналистам, отметив, что этим занимается комиссия по помилованию.

В конце прошлого года КГБ Белоруссии сообщил о задержании Шаройко по обвинению в шпионаже и якобы создании в Белоруссии агентурной сети. В декабре 2017 года Вакульчик сообщал, что уголовное дело в отношении Шаройко находится на завершающей стадии, так как «к моменту его задержания уже была собрана исчерпывающая доказательная база».

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Верховный суд Белоруссии 12 февраля объявил о рассмотрении в закрытом режиме уголовного дела, другая информация на протяжении всего процесса не озвучивалась. Весной 2018 года Шаройко был приговорен к восьми годам заключения.

Беларусь, Павел Шаройко
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