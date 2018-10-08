США заморозили американские активы олигарха Дерипаски

Вашингтон заморозил американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет, помимо прочего, о его особняках в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. Об этом со ссылкой на источники в минфине США сообщила газета New York Post.
По ее данным, представители ведомства ведут с бизнесменом переговоры об отказе от операций с активами в Европе, чтобы не поставить их под угрозу введения санкций.
Как пишет издание, Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за $42,5 млн в 2008 году.
Представители бизнесмена от комментариев отказались.
6 апреля власти США ввели санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, в том числе "Русала" - единственного производителя первичного алюминия в РФ. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
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