Власти Баварии отменили Октоберфест из-за коронавируса

Пивной фестиваль Октоберфест отменен в этом году из-за угрозы распространения коронавируса, такое решение приняло правительство федеральной земли Бавария и города Мюнхена, передает телеканал NTV.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что во время фестиваля было бы слишком сложно соблюдать рекомендованные меры гигиены для профилактики коронавируса. Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер уточнил, что это тяжелое решение для экономики города.
Накануне газета Bild сообщила, что Райтер и Зёдер уже договорились об отмене фестиваля и объявят об этом во время пресс-конференции 21 апреля.
Традиционный масштабный фестиваль пива был запланирован с 19 сентября по 4 октября 2020 года. Главный организатор Октоберфеста Клеменс Баумгартнер говорил в начале апреля, что окончательное решение о проведении фестиваля зависит от властей Германии, Баварии и рекомендации медицинских специалистов.
В Германии обнаружили, по последним данным Университета Хопкинса, 147 065 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 4 862 пациента умерли.
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