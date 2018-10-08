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В первый день после голодовки Сенцов съел целую курицу

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В первый день после голодовки Сенцов съел целую курицу

Тюремщики украинского политзаключенного Олега Сенцова заявляют, что в первый день после прекращения 145-дневной голодовки тот якобы съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон. Об этом заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко, пишут «Известия».

По его словам, когда Сенцов сообщил о прекращении голодовки работавшим с ним докторам, то те его «решили покормить настоящей домашней едой».

«И одна женщина-врач по собственной инициативе поехала на рынок, купила живую курицу, ощипала ее и сама лично сварила из нее прекрасный питательный бульон. И она им практически с ложечки накормила заключенного. До курицы тоже дошло дело, но не всю он ее съел, конечно, сразу. В первый раз половину, вторую уже доел вечером — после резкого прекращения голодовки сразу много есть нельзя», — заявил Максименко.

Он также добавил, что через 20 дней Сенцова переведут на тюремную еду.

«Пока он ест по чуть-чуть, в основном каши и кисломолочные продукты. Так будет где-то двадцать дней, после чего его переведут на обычную тюремную еду», — рассказал Максименко.

Он уверяет, что окончание голодовки Сенцова — это «результат тщательной и кропотливой работы наших сотрудников».

Вместе с тем медицинские порталы советуют выходить из голодания очень постепенно и преимущественно с использованием растительно-молочной пищи, соков овощных и фруктовых. В это время нужно исключить из рациона соли, белковые продукты — мясо, яйца, грибы, зернобобовые. Даже растительные жиры при длительном голодании рекомендуют не раньше 4-го дня выхода.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015-го Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов на территории аннексированого Крыма.

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Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно осужденных в РФ. По состоянию на 5 октября Сенцов голодал 145 дней.

Олег Сенцов
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