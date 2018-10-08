С весны Украина накопила почти 9 млрд куб. м газа

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 8 млрд 941,1 млн куб. м, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

Так, с 8 апреля по 6 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,2 раза — с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 16 млрд 376,26 млн куб. м.

Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/18 гг. Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах из-за морозного марта — начала апреля.

Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка — 9,148 млрд куб. м.

Запасы в ПХГ Украины на 6 октября в 2014 году составляли 16 710,73 млн куб. м, в 2015 — 15 783,91, в 2016 — 14 540,08, в 2017 — 16 558,44.