Мининфраструктуры не контролирует собственные предприятия, — аудит

Министерство инфраструктуры Украины не контролирует деятельность около 77% хозсубъектов, которые относятся к сфере его управления, из-за чего госбюджет теряет дополнительные доходы. Об этом свидетельствует проведенный аудит, заявили в Счетной палате Украины.
В ведомстве отмечают, что Мининфраструктуры не владеет информацией о 144 предприятиях. При этом 85 хозсубъектов (59%) уже не состоят на учете в Государственной фискальной службе.
В первом квартале 2018 года работали лишь 42 предприятия (42,9-44,2%). За последние два года количество прибыльных субъектов уменьшилось с 32 до 22.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась с 19 до 26 количество предприятий, в которых ухудшились показатели выполнения финансовых планов, и с 9 до 13 — количество убыточных хозсубъектов. Более чем на 5% уменьшились поступления в госбюджет налога на прибыль и НДС.
Аудит также установил, что почти вдвое выросла сумма выявленных финансовых нарушений при внутренних аудитах (более 1,3 млрд гривен).
Налоговый долг имели 56 субъектов, сумма которого увеличилась с 109 до 148,6 млн гривен.
Счетная палата отмечает, что в 2016-2017 годах в Украине наблюдалось существенное увеличение поступлений в госбюджет части чистой прибыли госпредприятий, но это не касается хозсубъектов Мининфраструктуры. Если в 2016 году (по сравнению с 2015 годом) эти поступления за счет роста ставки отчислений увеличились вдвое — до 4,7 млрд грн, то в 2017-м прирост составил всего 4,2% — 200 млн гривен.
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