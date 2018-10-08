Мэру Черкасс предъявили новое обвинение

Черкасскому городскому голове Анатолию Бондаренко объявили подозрение в злоупотреблении властью. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, мэр Черкасс в июле 2017 года отозвал апелляционную жалобу против частного застройщика. Предприятие не выполнило условия договора аренды, из-за чего Черкасский городской совет хотел в суде взыскать с фирмы задолженность. Однако на основании письма Бондаренко суд оставил без рассмотрения жалобу горсовета.

В прокуратуре утверждают, что действия мэра повлекли тяжкие последствия «в виде недополученных доходов общего фонда бюджета города Черкассы в размере более 447 тыс грн».

Новое подозрение по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Бондаренко объявили в понедельник, 8 октября.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

4 октября прокуратура сообщила Бондаренко о подозрении в создании искусственных препятствий работе депутатов городского совета.