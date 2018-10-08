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В ночь на вторник можно будет увидеть пик метеорного потока Драконид

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В ночь на вторник можно будет увидеть пик метеорного потока Драконид

Пик метеорного потока Драконид будет виден в ночь с понедельника на вторник в Северном полушарии. Как сообщил интернет-портал Space.com, Земля пересечет поток мельчайших частиц — «хвост» открытой в 1900 году кометы 21Р Джакобини-Циннера (21P Giacobini-Zinner). Радиант метеорного потока — точка в небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры — находится в околополярном созвездии Дракона, высоко над горизонтом. Частицы будут входить в атмосферу земли на скорости около 20 км/с.

Комета движется вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите и приближается к Земле каждые 6,6 года. В нынешнем году она прошла на самом близком расстоянии от Земли 10 сентября в 09:40 по Киеву и сейчас удаляется от Солнца.

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Метеорный поток Драконид в значительной степени непредсказуем и наиболее впечатляющим для земного наблюдателя он был в 1946 году, когда в час можно было наблюдать от 3 до 6 тыс. вспышек сгорающих в атмосфере частиц, в то время как в 1985 году наблюдалось лишь около 600-800 вспышек в час.

космос, метеорит, Дракониды
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Комментарии (1)
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Гость
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therh erherhe
therh erherhe 1 час 18 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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