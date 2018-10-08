В ночь на вторник можно будет увидеть пик метеорного потока Драконид

Пик метеорного потока Драконид будет виден в ночь с понедельника на вторник в Северном полушарии. Как сообщил интернет-портал Space.com, Земля пересечет поток мельчайших частиц — «хвост» открытой в 1900 году кометы 21Р Джакобини-Циннера (21P Giacobini-Zinner). Радиант метеорного потока — точка в небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры — находится в околополярном созвездии Дракона, высоко над горизонтом. Частицы будут входить в атмосферу земли на скорости около 20 км/с.
Комета движется вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите и приближается к Земле каждые 6,6 года. В нынешнем году она прошла на самом близком расстоянии от Земли 10 сентября в 09:40 по Киеву и сейчас удаляется от Солнца.
Метеорный поток Драконид в значительной степени непредсказуем и наиболее впечатляющим для земного наблюдателя он был в 1946 году, когда в час можно было наблюдать от 3 до 6 тыс. вспышек сгорающих в атмосфере частиц, в то время как в 1985 году наблюдалось лишь около 600-800 вспышек в час.
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