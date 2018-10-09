В РФ рассказали, как Сенцов выходит из голодовки

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится под присмотром врачей, для него разработан специальный рацион питания, и он выходит из голодовки «абсолютно предсказуемо», заявила во вторник РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В пятницу ФСИН России сообщал, что Сенцов письменно согласился на прием пищи. Голодовку заключенный объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Также на сайте «Новой газеты» было опубликовано заявление Сенцова, в котором он сообщил, что прекращает голодовку с субботы из-за существенного ухудшения состояния здоровья.

«У него есть специальный рацион, утвержден врачами, согласован и с гражданскими, и с врачами, которые в ФСИН. И, по моим данным, он выходит из голодовки абсолютно предсказуемо без каких-либо отклонений», — сообщила Москалькова.

В то же время в российской ФСИН заявили, что была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.