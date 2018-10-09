Продукция «Фармака» свободно продается в ЛДНР

Лекарства ПАО «Фармак» свободно продаются в аптеках Шахтерска, находящегося на территории так называемой ДНР. Об этом говорится в заявлении общественного движения «Національний спротив».

«Конечно, о доходах, полученных от торговли в ЛДНР, «Фармак» молчит (смотрите фото). Зайдя в аптеку Шахтерска (напоминаем, что в 2014 году этот город был одной из самых горячих точек Востока Украины), можно приобрести, например, такие медицинские препараты как «Лесфаль», «Диазолин», «Аспаркам-Фармак» производства вышеупомянутой компании», - сообщает «Національний спротив» на своей странице в Facebook.

В качестве иллюстрации своего заявления активисты опубликовали фотографии товарного чека и лекарств ПАО «Фармак», купленных в аптеке Шахтерска.

Напомним, ранее в СМИ были опубликованы новости о том, что «Фармак» наращивает объемы экспорта за счет российского рынка. В частности, сообщалось о планах компании за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза. Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.

После того, как эта информация была обнародована в СМИ у главного офиса ПАО «Фармак» в Киеве прошли акции протеста, а на сайте президента была зарегистрирована петиция о необходимости национализации ПАО «Фармак».

В ПАО «Фармак» официально подтвердили экспорт в Российскую Федерацию. В компании объяснили факт поставок необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России. Позже собственник ПАО «Фармак» Филя Жебровская заявила, что компания будет торговать с РФ до тех пор, «пока не будет какого-то решения в высших эшелонах власти о запрете экспорта в Россию».