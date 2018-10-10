В Сибири два брата прятались от кредиторов в тайге

Два брата в Красноярском крае РФ ушли в тайгу и жили в землянке, чтобы не платить долги по алиментам и перед банком, сообщает в среду региональное управление российской Службы судебных приставов.
Сколько времени отшельники скрывались от кредиторов в лесу, не уточняется.
«Судебные приставы Енисейского района обнаружили в нескольких километрах от города Енисейск в лесу двух братьев, каждый из которых имел внушительную задолженность. Мужчины „решили“ вопрос оплаты задолженности, став отшельниками», — говорится в релизе.
Один из братьев задолжал по алиментам на содержание сына и дочери более 600 тысяч рублей (9 тыс. долларов), а второй не отдал банку более 1,5 миллионов рублей (22,7 тыс. долларов). Выйти на отшельников приставы смогли, тщательно пройдясь по кругу знакомых одного из братьев.
В итоге, братьев привезли из тайги в отдел приставов, где на алиментщика составили протокол о неуплате денег на содержание детей. Ему грозит до 15 суток ареста или до 150 часов обязательных работ. Мужчина в итоге вынужден был устроиться на работу вахтером (у него есть рабочая специальность), куда он выйдет, отбыв наказание за неуплату алиментов.
Второй брат, задолжавший банку, объяснил, почему он не смог платить по долгу. Будут ли в отношении него применены какие-либо меры, в релизе не уточняется. При этом выяснилось, что мужчина не сам брал кредит в банке, а лишь выступал поручителем по чужому долгу.
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