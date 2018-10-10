Войти
Порошенко хочет попросить у НАТО денег на охрану арсеналов
позиция
Порошенко хочет попросить у НАТО денег на охрану арсеналов
В Кремле прокомментировали расследование о личности «Петрова»
резонанс
В Кремле прокомментировали расследование о личности «Петрова»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

их нравы
RSS

В Сибири два брата прятались от кредиторов в тайге

342

Два брата в Красноярском крае РФ ушли в тайгу и жили в землянке, чтобы не платить долги по алиментам и перед банком, сообщает в среду региональное управление российской Службы судебных приставов.

Сколько времени отшельники скрывались от кредиторов в лесу, не уточняется.

«Судебные приставы Енисейского района обнаружили в нескольких километрах от города Енисейск в лесу двух братьев, каждый из которых имел внушительную задолженность. Мужчины „решили“ вопрос оплаты задолженности, став отшельниками», — говорится в релизе.

Один из братьев задолжал по алиментам на содержание сына и дочери более 600 тысяч рублей (9 тыс. долларов), а второй не отдал банку более 1,5 миллионов рублей (22,7 тыс. долларов). Выйти на отшельников приставы смогли, тщательно пройдясь по кругу знакомых одного из братьев.

В итоге, братьев привезли из тайги в отдел приставов, где на алиментщика составили протокол о неуплате денег на содержание детей. Ему грозит до 15 суток ареста или до 150 часов обязательных работ. Мужчина в итоге вынужден был устроиться на работу вахтером (у него есть рабочая специальность), куда он выйдет, отбыв наказание за неуплату алиментов.

Читайте также: Как украинцы и россияне относятся друг к другу

Второй брат, задолжавший банку, объяснил, почему он не смог платить по долгу. Будут ли в отношении него применены какие-либо меры, в релизе не уточняется. При этом выяснилось, что мужчина не сам брал кредит в банке, а лишь выступал поручителем по чужому долгу.

Россия, долги, алименты
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 октября 2018
Вторник, 9 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016