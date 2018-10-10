Украина не позвала наблюдателей от СНГ на будущие выборы президента

Украина отказалась от присутствия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) на выборах президента страны в 2019 году, заявил глава исполкома организации Сергей Лебедев, сообщает «РИА Новости».
«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участии в наблюдении за выборами», — сказал он.
Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года.
Украина с 2014 года, после аннексии Крыма Россией и развязывания войны на Донбассе, взяла курс на выход из всех структур СНГ. В мае 2018 года представители Украины были отозваны из уставных органов организации. В этом же месяце президент Петр Порошенко заявил, что Киев выйдет из заключенных в рамках СНГ договоров, мотивировав это тем, что они не соответствуют национальным интересам. В августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. Украина хотя и является страной-учредительницей СНГ, так и не ратифицировала ни протокол о создании, ни устав Содружества.
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