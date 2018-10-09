На складах в Ичне горят боеприпасы, которые не производятся в Украине

Народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявляет, что на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся.

«Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем „Град“ — это то, что в Украине не производится», — сказал Геращенко в эфире телеканала «Прямой».

Депутат отметил, что о неудовлетворительном состоянии складов возле Ични было известно, так как после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фото, на которых было видно, что часть снарядов хранятся под открытым небом.

«Президент Украины, как верховный главнокомандующий после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы», — добавил Геращенко.