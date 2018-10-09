На складах в Ичне горят боеприпасы, которые не производятся в Украине

Народный депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявляет, что на военных складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся.
«Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем „Град“ — это то, что в Украине не производится», — сказал Геращенко в эфире телеканала «Прямой».
Депутат отметил, что о неудовлетворительном состоянии складов возле Ични было известно, так как после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фото, на которых было видно, что часть снарядов хранятся под открытым небом.
«Президент Украины, как верховный главнокомандующий после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы», — добавил Геращенко.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016