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В Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов

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В Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов

Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на военном складе № 6 в районе города Ичня Черниговской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Указывается, что в связи с ЧП организован оперативный штаб, проводится эвакуация людей.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в связи со взрывом эвакуированы около 10 тыс. человек. В радиусе 20 км от склада закрыто воздушное пространство, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

На место происшествия выехала оперативная группа во главе с главой Генштаба Украины Виктором Муженко. В район Ични отправился и глава правительства Владимир Гройсман, сообщается в его Twitter.

Что конкретно взорвалось на складе, не сообщается.

Служба автомобильных дорог в Черниговской области сообщает о запрете движения несколькими дорогами государственного значения, в связи с взрывами на складах боеприпасов в пгт Дружба. Об этом сообщает Укравтодор.

Так, запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевка в сторону Ични и от Парафиевки в сторону Ични. Закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ични. Закрыто движение по Т-25-24 Борзна-Ичня-Прилуки со стороны Плисок в сторону Ични и с стороны дороги Н-07 до Ични.

По состоянию на утро свободный проезд по дорогам М-02 Копти-Глухов-Бачевск, Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин, Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка в обоих направлениях.

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Напомним, что в 2017 году крупный пожар на складе боеприпасов произошел в районе города Балаклея Харьковской области. Тогда возгорание привело к подрыву танковых и артиллерийских снарядов, в результате чего были повреждены в том числе и жилые дома. Пять человек пострадали, одна женщина погибла под завалами.

В этом году в Балаклее произошел еще один пожар на военном складе. 3 мая там вновь начали взрываться снаряды.

В сентябре 2017 года пожар произошел на складе в Калиновке Винницкой области, где хранились снаряды для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

боеприпасы, склад боеприпасов, Ичня, взрыв
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