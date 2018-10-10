НБУ расширил возможности использования системы BankID

Национальный банк расширил возможности использования дистанционной идентификации физлиц через единую национальную систему электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID НБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.
Новая редакция даст возможность использовать систему BankID НБУ как один из инструментов идентификации физических лиц для предоставления банковских услуг, например, открытия счета.
В частности, постановление определяет условия и порядок подключения к системе BankID НБУ, порядок пользования этой системой; процедуру прохождения дистанционной идентификации физических лиц; порядок передачи идентификационных данных в системе; требования к защите информации в системе.
«Граждане уже в ближайшее время, кроме административных, смогут получать дистанционно банковские и другие услуги. Для этого нужно будет только, чтобы банк пользователя подключился к системе BankID НБУ. Банки же смогут открывать счета физическим лицам дистанционно. Другие участники системы — юридические лица и небанковские учреждения — будут иметь возможность начать предоставление своих услуг дистанционно с помощью идентификации через систему BankID НБУ», — объяснил преимущества системы директор Департамента информатизации Национального банка Владимир Нагорнюк.
На данное время к системе подключены «Ощадбанк» и «Радабанк», ряд банков находится на разных стадиях подготовки, тестирования и подключения к системе.
По данным банков Украины, по состоянию на 01.01.2018, более 13 млн физических лиц-клиентов банков используют дистанционное обслуживание своих счетов, это более чем втрое больше по сравнению с концом 2016 года.
Постановление вступает в силу с 5 ноября 2018 года.
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