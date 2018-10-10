Войти
Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа
позиция
Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа
Полторак просит 500 млн ежегодно и 15 лет на обустройство арсеналов
нацбезопастность
Полторак просит 500 млн ежегодно и 15 лет на обустройство арсеналов

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

НБУ расширил возможности использования системы BankID

859
НБУ расширил возможности использования системы BankID

Национальный банк расширил возможности использования дистанционной идентификации физлиц через единую национальную систему электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID НБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Новая редакция даст возможность использовать систему BankID НБУ как один из инструментов идентификации физических лиц для предоставления банковских услуг, например, открытия счета.

В частности, постановление определяет условия и порядок подключения к системе BankID НБУ, порядок пользования этой системой; процедуру прохождения дистанционной идентификации физических лиц; порядок передачи идентификационных данных в системе; требования к защите информации в системе.

«Граждане уже в ближайшее время, кроме административных, смогут получать дистанционно банковские и другие услуги. Для этого нужно будет только, чтобы банк пользователя подключился к системе BankID НБУ. Банки же смогут открывать счета физическим лицам дистанционно. Другие участники системы — юридические лица и небанковские учреждения — будут иметь возможность начать предоставление своих услуг дистанционно с помощью идентификации через систему BankID НБУ», — объяснил преимущества системы директор Департамента информатизации Национального банка Владимир Нагорнюк.

На данное время к системе подключены «Ощадбанк» и «Радабанк», ряд банков находится на разных стадиях подготовки, тестирования и подключения к системе.

Читайте также: Луценко анонсировал резонансные действия против Дмитрия Фирташа

По данным банков Украины, по состоянию на 01.01.2018, более 13 млн физических лиц-клиентов банков используют дистанционное обслуживание своих счетов, это более чем втрое больше по сравнению с концом 2016 года.

Постановление вступает в силу с 5 ноября 2018 года.

НБУ, BankID
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 октября 2018
Вторник, 9 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016