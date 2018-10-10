Греция хочет разместить у себя новые военные базы США

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос предложил во время встречи в Пентагоне своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису создать постоянные американские военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис помимо имеющейся базы США в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит. Об этом сообщила в среду газета Kathimerini.

«Греция считает США стратегическим партнером и союзником, единственным, я бы посмел сказать. Для Греции важно, чтобы США развернули вооруженные силы в стране на более постоянной основе не только в заливе Суда, но также в Волосе, Ларисе и Александруполисе», — подчеркнул Камменос.

По словам газеты, Камменос не случайно назвал эти три греческих города для расположения американских войск. «Порт Александруполис уже используется армией США для переброски американских вертолетов в Восточную Европу. В 110-м боевом крыле ВВС Греции на аэродроме Ларисы постоянно размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перемещены F-22 Raptor», — сообщает Kathimerini.

Согласно источникам, американцы оценивают использование аэропорта Ларисы и других важных объектов ВВС Греции для размещения крупных самолетов, таких как самолеты-заправщики, пишет издание.

В сентябре греческий телеканал ANT1 уже сообщал, что США намерены выводить вооружения с военной авиабазы Инджирлик в Турции и готовят взамен новую авиабазу в Греции.

Напомним, что власти Польши также рассматривают возможность размещения американской военной базы на востоке страны.

Вопрос о создании постоянной военной базы США на польской территории была одной из тем переговоров президента Польши Анджея Дуды с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся недавно в Вашингтоне.