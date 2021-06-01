Лукашенко исключил размещение в Беларуси российских военных баз

Российский и белорусский лидеры не обсуждали на встрече в Сочи вопрос переброски войск в Беларусь и создание там военной базы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, говорится на сайте его пресс-службы.

«Никаких обсуждений в плане переброски на постоянной основе Вооруженных сил Российской Федерации, создания каких-то баз. Об этом даже речи не шло, и это нам не нужно», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что подразделения союзников могут в течение суток быть переброшены в Беларусь «при подозрительной активности НАТО».

Встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным прошла 28 мая в Сочи. Она продлилась более пяти часов. Стороны обсудили цены на газ, второй транш кредита Беларуси на $500 млн, а также задержанную ранее в Минске россиянку Софью Сапегу.

В конце апреля о том, что Лукашенко и Путин не обсуждали вопрос размещения военной базы, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом в начале марта белорусский президент допустил размещение в стране российских военных самолетов.