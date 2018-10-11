Государство рассчитывает дополнительно собрать с водителей 15-20 миллиардов

По подсчетам МВД, автоматическая видеофиксация нарушений позволит ежегодно получать от штрафов 15-20 миллиардов гривен, а расширение сети видеофиксации позволит даже увеличить эту сумму.
Поэтому Министерство внутренних дел предлагает 50% средств от штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы автоматически, направлять МВД и Нацполиции для развития системы видеофиксации на дорогах.
Соответствующий законопроект изменений в Бюджетный кодекс на заседание правительства 10 сентября внес министр МВД Арсен Аваков, сообщают «Наші гроші».
В документе отмечается, что в настоящее время 100% штрафов за нарушение правил дорожного движения направляются в общий фонд государственного бюджета.
Законопроект предлагает направлять в спецфонд 50% поступлений от правонарушений, которые были зафиксированы автоматически, а остальные 50% направлять на развитие сети видеофиксации (из них 60% — на деятельность Нацполиции и МВД, а остальные — «Укравтодору» и региональным бюджетам в виде субвенции).
Все средства должны быть использованы на закупку техники и построение инфраструктуры для видеофиксации правонарушений.
При согласовании позиций против выступил Минфин, аргументируя тем, что отсутствие средств в общем фонде бюджета может негативно сказаться на финансировании социальных программ.
Кроме того, сообщалось, что для Мининфраструктуры, как главного распорядителя средств, в этом году на повышение безопасности дорожного движения предусмотрено 2,6 миллиарда гривен (только на видеофиксацию — 997 миллионов гривен).
Но, отмечается, это замечание МВД не было учтено.
В экспертном заключении также указано, что на днях экс-советник Авакова — народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко внес в Верховную Раду законопроект, почти идентичный документу, разработанному МВД.
Напомним, с 8 октября полиция начала использовать камеры TruCam для фиксации нарушения скорости на автодорогах.
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