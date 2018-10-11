Нацбанк упростит жизнь ломбардам

Национальный банк намерен либерализовать надзор за небанковскими учреждениями, которые не привлекают средства клиентов. Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает FinClub.
«Есть финансовые небанковские учреждения, которые не несут риска кредиторов, — это ломбарды, лизинговые компании, факторинговые и финансовые компании, которые не привлекают средства клиентов. Для этих компаний, с нашей точки зрения, нужно либерализовать надзор», — заявила Рожкова.
Она уточнила, что на компании, которые не несут риска кредитора, не будут распространяться жесткие пруденциальные требования относительно капитала и ликвидности.
«Основным законом для них будет закон о защите прав потребителей», — пояснила Рожкова.
Также Нацбанк планирует упростить получение лицензий на различные виды операций.
«Например, сегодня ломбарды — это отдельный вид деятельности. Они не могут иметь других лицензий. Но как это происходит: две компании — ломбард и обмен валют — открываются на одной площадке и работают вместе. По сути, есть нормы, которые нужно изменить, а рынок либерализовать. В результате там будет усиливаться конкуренция и повышаться качество услуг», — считает Рожкова.
Для остальных компаний требования будут вырабатываться совместно регулятором и участниками рынка.
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