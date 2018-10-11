Продажи компьютеров и ноутбуков Apple падают

Общемировые продажи настольных компьютеров iMac и ноутбуков MacBook производства компании Apple сократились в третьем квартале 2018 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования американской аналитической компании IDC.
«Apple завершила [третий] квартал на пятом месте. Продажи компании уменьшились более чем на 11% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года», — отмечается в отчете IDC. Всего за указанный период американскому гиганту удалось реализовать во всем мире 4,7 млн iMac и MacBook. При этом Apple единственная компания в мировой пятерке производителей персональных компьютеров, у которой объемы продаж за прошедший квартал снизились относительно того же периода 2017 года, следует из исследования.
Специализирующийся на новостях об Apple портал 9to5mac.com объясняет данный спад тем, что потребители во всем мире ждут традиционную презентацию новых моделей персональных компьютеров и ноутбуков американской компании, которая пройдет во второй половине октября.
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