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Продажи компьютеров и ноутбуков Apple падают

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Продажи компьютеров и ноутбуков Apple падают

Общемировые продажи настольных компьютеров iMac и ноутбуков MacBook производства компании Apple сократились в третьем квартале 2018 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования американской аналитической компании IDC.

«Apple завершила [третий] квартал на пятом месте. Продажи компании уменьшились более чем на 11% по сравнению с третьим кварталом предыдущего года», — отмечается в отчете IDC. Всего за указанный период американскому гиганту удалось реализовать во всем мире 4,7 млн iMac и MacBook. При этом Apple единственная компания в мировой пятерке производителей персональных компьютеров, у которой объемы продаж за прошедший квартал снизились относительно того же периода 2017 года, следует из исследования.

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Специализирующийся на новостях об Apple портал 9to5mac.com объясняет данный спад тем, что потребители во всем мире ждут традиционную презентацию новых моделей персональных компьютеров и ноутбуков американской компании, которая пройдет во второй половине октября.

Apple, MacBook
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