Венецианская комиссия прибыла проверять «языковой закон»

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.
«Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе», — говорится в сообщении МИД.
Напомним, Верховная Рада 25 апреля приняла Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За его принятие проголосовали 278 народных депутатов. Экс-президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.
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