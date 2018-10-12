Шести российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Беларусь

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил шести российским биатлонистам выступать за Беларусь и Украину без двухлетнего запрета на участие в международных соревнованиях.
«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, СБР разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного Конституцией Международного союза биатлонистов», — говорится в решении правления СБР, размещенном пресс-службой организации в пятницу.
Федерация биатлона Украины просила дать согласие на переход Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех. Федерация биатлона Беларуси — Елены и Ирины Кручинкиных, Анны Мусатовой, Арины Яборовой и Никиты Лобастова.
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