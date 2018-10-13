В Черном море затонул теплоход с металлоломом под флагом Панамы, экипаж спасен. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Росморречфлот.

«Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска», — сообщили там.

Среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть — Азербайджана. «Чувствуют они себя нормально», — уточнили в Росморречфлоте.

В 06:45 по Киеву от дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в Черном море в 50 милях от берега. Судно получило крен, его экипаж эвакуировался на спасательный плот. На помощь были направлены российские морские суда, который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода.

«Сам теплоход затонул», — сообщили в Росморречфлоте. Глубина в этом месте составляет 1900 м. Угрозы загрязнения нет.