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Горячая вода в Киеве появится на следующей неделе, а тепло попозже

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Горячая вода в Киеве появится на следующей неделе, а тепло попозже

Горячее водоснабжение в домах киевлян будет восстановлено в течение трех-четырех суток. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в субботу во время пресс-брифинга на территории ТЭЦ-6.

По словам Пантелеева, в столице возобновила работу ТЭЦ-6 и постепенно восстанавливают работу котельные. Таким образом, начат процесс восстановления горячего водоснабжения у киевлян, которые последние несколько месяцев его не имели.

Также он заявил, что с 15 октября в Киеве начнут развертывание системы централизованного отопления.

«Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияла на состояние сетей», — сказал Пантелеев.

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Он напомнил, что в столице большая протяженность тепловых сетей — более 2,9 тысяч километров.

«Поэтому мы заранее разворачиваем работу, чтобы успеть запустить отопление до наступления холодов», — пояснил чиновник.

Ранее Пантелеев заявлял, что подключение жилых домов к отоплению в Киеве начнется с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

Киев, отопление, горячая вода, тепло
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