Посольство США сообщило, кто может прекратить кровопролитие в Украине

Россия должна прекратить поставки летального оружия своим ставленникам на Донбассе, заявляет посольство США в Украине.

В размещенном в Твиттер сообщении посольство США ссылается на информацию и фото Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Россия должна прекратить предоставлять летальное оружие под покровом ночи своим ставленникам на востоке Украины. Оружие, которое фиксируют беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ, убивает военных и гражданских. Только Россия может прекратить кровопролитие в Украине», — отмечается в сообщении.

В указанной информации СММ ОБСЕ отмечается, что в неконтролируемом районе Донецкой области недалеко от границы с РФ БПЛА СММ «снова выявил колонну грузовиков, которые среди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют пограничники».