РПЦ готовит «жесткий» ответ на решения Константинополя по Украине

Ответ Синода Русской Православной церкви по решениям Константинопольского патриархата относительно Украины будет адекватным и жестким, сказал в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков по случаю визита предстоятеля РПЦ в Беларусь.
«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник. В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», — сказал он.
Авторитет патриарха Кирилла после решений Синода Константинопольского патриархата по украинскому вопросу вырастет среди верующих, уверен Волков.
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси добавил, что Украинская православная церковь является единственной канонически признанной и продолжит свое служение.
Напомним, что на заседании синода 9 — 11 октября Константинопольский патриархат «подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины и отменяет решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата». Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей в Украине — Филарета из УПЦ Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной православной церкви. Было также объявлено о возврате Киевской митрополии под юрисдикцию Вселенского патриархата.
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