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Европа введет санкции за применение химоружия

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Европа введет санкции за применение химоружия

В ближайшее время Совет ЕС по международным делам намерен обсудить предложение Великобритании и Франции принять правила, которые позволят вводить санкции против стран, которые применяют химическое оружие. Поводом стали события в Солсбери, где при помощи нервно-паралитического вещества были отравлены бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Telegraph.

В соответствии с инициативой Лондона и Парижа ЕС должен вводить санкции против руководителей разведывательных ведомств и политиков стран, которые признаны ответственными за химатаку. Им должен быть запрещен въезд в страны Евросоюза. Помимо этого, должны быть заморожены их счета.

По данным издания, глава МИД Великобритании Джереми Хант на совещании с представителями других стран ЕС в Люксембурге намерен предложить также механизм санкций за ответственность государств в проведении кибератак.

«После многих лет, когда никто не применял химическое оружие, возникли ситуации наподобие случившегося в Сирии и Солсбери. Мы должны подвести красную черту для всех тех, кто пытается использовать это ужасное оружие. Они должны понимать, что ответственность за это будет очень высокой», — заявил Хант.

В свою очередь представитель МИД Великобритании заявил Telegraph, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери. «Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — сказал он.

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В августе США анонсировали новые санкции за применение химоружия. Первый их пакет вступил в силу 27 августа. В его рамках был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. При этом, если Москва спустя 90 дней не предоставит гарантий неприменения химоружия, то Вашингтон введет другие ограничения.

санкции, химоружие, Солсбери
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